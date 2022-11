Robert Lewandowski é um dos 26 convocados da Polônia para a Copa do Mundo - AFP

Publicado 10/11/2022 14:48

A Polônia anunciou nesta quinta-feira (10) os convocados para a disputa da Copa do Mundo do Catar. Entre os 26 jogadores, o protagonista é Robert Lewandowski, atualmente no Barcelona, e um dos artilheiros do mundo na temporada com 40 gols em 45 jogos disputados em 2022.

Outro nome importante é o do atacante Arkadiusz Milik, da Juventus. Além dele, no meio, a seleção polonesa contará com Zielinski, destaque do Napoli.

A equipe do treinador Czesaw Michniewicz contou com surpresas. A expectativa era que o técnico convocasse quatro goleiros, mas ele teve imprevistos e precisou reforçar outro setor.

"Tivemos problemas no meio de campo. Por isso decidi levar três goleiros. Para dar suporte adicional a Bielik e Krychowiak. Dois cartões (amarelos) suspendem um jogador, então tivemos que ter mais segurança", disse.

Veja a lista de convocados da Polônia:

Goleiros: Wojciech Szczesny (Juventus), Lukasz Skorupski (Bologna), e Bartomiej Dragowski (Spezia)



Defensores: Jan Bednarek (Aston Villa), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Matty Cash (Aston Villa), Kamil Glik (Benevento), Robert Gumny (Augsburg), Artur Jedrzejczyk (Légia Varsóvia), Jakub Kiwior (Spezia), Mateusz Wieteska (Clermont Foot) e Nicola Zalewski (Roma)



Meias: Krystian Bielik (Birmingham City), Przemyslaw Frankowski (Lens), Kamil Grosicki (Pogo Szczecin), Jakub Kaminski (Wolfsburg), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab Riad), Michal Skóras (Lech Pozna), Damian Szymanski, Sebastian Szymanski (Feyenoord), Piotr Zielinski (Napoli) e Szymon Zurkowski (Fiorentina)



Atacantes: Robert Lewandowski (Barcelona), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piatek (Salernitana) e Karol Swiderski (Charlotte FC)