Capitão de País de Gales, Bale disputará a Copa do Mundo do Catar - Paul ELLIS / AFP

Capitão de País de Gales, Bale disputará a Copa do Mundo do CatarPaul ELLIS / AFP

Publicado 09/11/2022 17:14

Nesta quarta-feira, o País de Gales divulgou a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo do Catar. Dentre os jogadores, o principal destaque é Gareth Bale, que fez história com a camisa do Real Madrid e atualmente defende o Los Angeles FC, dos Estados Unidos.

Vale lembrar que este será apenas o segundo Mundial da seleção galesa. O primeiro aconteceu em 1958. Abaixo, veja a lista completa:

O País de Gales está no Grupo B da Copa do Mundo, ao lado de Inglaterra, Irã e Estados Unidos. A estreia da seleção galesa acontecerá no dia 21 de novembro, às 16h (de Brasília), contra os norte-americanos no Ahmad Bin Ali Stadium.