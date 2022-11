Convocados da seleção francesa para a Copa do Mundo - Divulgação/FFF

Convocados da seleção francesa para a Copa do MundoDivulgação/FFF

Publicado 09/11/2022 17:09 | Atualizado 09/11/2022 17:29

Paris - O técnico Didier Deschamps anunciou, na tarde desta quarta-feira (09), a lista dos convocados para representarem a seleção francesa na Copa do Mundo do Catar. Diferentemente da seleção brasileira, o treinador francês optou por chamar apenas 25 jogadores, abrindo mão do 26º atleta. O regulamento da Fifa permite que as seleções convoquem entre 23 a 26 nomes para a disputa do Mundial.

A França foi uma da seleções que mais foi prejudicada por conta de lesões às vésperas do torneio. Jogadores como N'Golo Kanté, do Chelsea, Kamara, do Aston Villa, e Paul Pogba, da Juventus, acabaram ficando fora da lista final de Didier Deschamps por conta de suas contusões.

Atual campeã, a seleção francesa está no Grupo D, ao lado de Austrália, Dinamarca e Tunísia. A estreia dos Les Bleus será no dia 22 de novembro, contra os australianos, às 16h (horário de Brasília), no Al Wakrah Stadium.

Confira a lista dos 25 convocados para representarem a França na Copa do Mundo do Catar:

GOLEIROS:

Areola - West Ham

Lloris - Tottenham

Mandada - Stade Rennais



DEFENSORES:

Pavard - Bayern de Munique

Konaté - Liverpool

Koundé - Barcelona

Raphael Varane - Manchester United

Kimpembe - Paris Saint-Germain

Saliba - Arsenal

Lucas Hernandéz - Bayern de Munique

Theo Hernandez - Milan

Upamecano - Bayern de Munique



MEIO-CAMPISTAS:

Camavinga - Real Madrid

Rabiot - Juventus

Tchouaméni - Real Madrid

Youssouf Fofana - Mônaco

Guendouzi - Olympique de Marselha

Veretout - Olympique de Marselha



ATACANTES:

Coman - Bayern de Munique

Karim Benzema - Real Madrid

Kylian Mbappé - Paris Saint-Germain

Olivier Giroud - Milan

Griezmann - Atlético de Madrid

Dembélé - Barcelona

Christopher Nkunku - RB Leipzig