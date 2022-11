Tite durante a convocação para a Copa do Mundo - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 09/11/2022 16:36

Rio - Após perder Philippe Coutinho, uma das principais preocupações da CBF passou a ser as possíveis lesões na véspera da Copa do Mundo. Por isso, a comissão técnica da seleção brasileira solicitou que os 55 jogadores que compõem a lista dos pré-convocados, adiem suas férias até o dia 23 de novembro, e sigam treinando em seus respectivos clubes.

Esse dia é a véspera do duelo com a Sérvia, primeira adversária da seleção brasileira na Copa do Mundo, e prazo final para alterações na lista dos convocados para a disputa do Mundial. Caso algum atleta se lesione, a CBF precisará comprovar que o jogador não tem condições de jogar, para, assim, receber autorização da Fifa para realizar uma mudança nos convocados.

Embora a CBF não tenha divulgado quem estã na lista dos 55 nomes que estão de sobreaviso, alguns acabaram sendo descobertos, como os goleiros Santos (Flamengo) e Cássio (Corinthians), o lateral-direito Rodinei (Flamengo), os laterais-esquerdos Filipe Luís (Flamengo) e Caio Henrique (Mônaco), os zagueiros Nino (Fluminense), Léo Ortiz (RB Bragantino) e Felipe (Atlético de Madrid), os meio-campistas João Gomes (Flamengo), André (Fluminense) e Renato Augusto (Corinthians), e os atacantes Gabigol (Flamengo) e Luiz Henrique (Betis).

Os jogadores convocados pela seleção brasileira irão se apresentar no dia 14 de novembro em Turim, na Itália, para realizar atividades no centro de treinamento da Juventus. A viagem para Doha, no Catar, será no dia 19. O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 24, contra a Sérvia, às 16h (horário de Brasília), no Lusail Stadium.