Vitoria Telles é casada com jogador da SeleçãoReprodução / Instagram

Publicado 09/11/2022 17:00

Rio - Convocado para disputar a Copa do Mundo de 2022 com a seleção brasileira, o lateral-esquerdo Alex Telles, do Sevilla, teve o nome envolvido em uma confusão em uma matéria do jornal inglês "The Sun". Ao noticiar a reação do jogador a ter seu nome chamado por Tite, a publicação errou o nome da sua atual esposa e acabou confundindo-a com sua ex-mulher.

"Telles reagiu à notícia [da convocação] caindo em lágrimas, sentado no sofá ao lado de sua esposa Priscila Minuzzo, que ofereceu apoio", escreveu divulgou o jornal inglês. No entanto, o brasileiro não está mais casado com Priscila Minuzzo, mas com Vitoria Telles.

Alex Telles e Priscila se casaram em 2018, mas o relacionamento dos dois terminou ano passado. Em 2021, o lateral iniciou seu romance com a cantora e compositora brasileira Vitoria Schneider. Grávida de Antonella, filha do casal, foi ela, que agora utiliza o nome Telles, que registrou o momento emocionado do lateral.

Vitoria é quem costuma fazer o registro dos momentos mais marcantes do casal para os seus 100 mil seguidores. Vídeos do pedido de casamento, dando a notícia da gravidez a Alex e a mudança para Sevilla dividem espaço com o trabalho musical no Instagram da cantora.