Taça da Copa do MundoFoto: Adam BERRY / AFP

Publicado 09/11/2022 17:58

O ex-jogador e atual presidente da Federação Camaronesa de Futebol, Samuel Eto'o, surpreendeu ao apostar em quais seleções farão a final da Copa do Mundo do Catar. De acordo com ele, a decisão do Mundial será entre Camarões e Marrocos.

"Marrocos eliminará Espanha, Portugal e França para chegar à final, enquanto Camarões enfrentará a Bélgica nas quartas de final e o Senegal, campeão africano, na semifinal. As cinco equipes africanas vão avançar para as oitavas de final, não há dúvidas", disse Eto'o, aos canais oficiais da FIFA.

Vale lembrar que esta seria uma final inédita. Além disso, até hoje, nenhuma seleção africana conseguiu jogar uma decisão de Copa do Mundo.

O Marrocos está no Grupo F, ao lado de Bélgica, Canada e Croácia. A seleção estreia na Copa no dia 23, às 7h (de Brasília), contra a Croácia no Al Bayt Stadium.

Já Camarões está no Grupo G, ao lado de Brasil, Sérvia e Suíça. A seleção estreia no Mundial no dia 24, também às 7h (de Brasília), mas contra a Suíça no Al Janoub Stadium.