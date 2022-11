Mario Gotze, Eintracht Frankfurt, volta a ganhar uma chance na seleção da Alemanha - AFP

Publicado 10/11/2022 12:37

A Alemanha anunciou nesta quinta-feira (10) os convocados para a disputa da Copa do Mundo do Catar. Entre os 26 jogadores, há o retorno de Mario Gotze, autor do gol do título em 2014, sobre a Argentina na prorrogação.

O jogador do Eintracht Frankfurt não atuava pela seleção alemã desde 2017, mas ganhou uma nova chance com o técnico Hansi Flick. Outra novidade é o jovem promissor Youssoufa Moukoko, do Borussia Dortmund. O atacante de 17 anos, nascido em Camarões, atua nos profissionais desde os 15 e já marcou seis gols nesta temporada.



Por outro lado, Hansi Flick terá desfalques importantes: o atacante Marco Reus e o zagueiro Hummels, do Borussia Dortmund, e o lateral Gosens, da Inter de Milão, estão machucados e não irão ao Catar.



Veja a lista de convocados da Alemanha:



GOLEIROS: Manuel Neuer (Bayern de Munique), Ter Stegen (Barcelona) e Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt).



DEFENSORES: Bella Kotchap (Southampton), Matthias Ginter (Freiburg), Christian Günter (Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) e Niklas Süle (Borussia Dortmund).



MEIO-CAMPISTAS/ATACANTES: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Serge Gnabry (Bayern de Munique), Leon Goretzka (Bayern de Munique), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Thomas Müller (Bayern de Munique), Jamal Musiala (Bayern de Munique) e Leroy Sané (Bayern de Munique).