Walid Regragui está no comando da Seleção do Marrocos desde agostoFoto: AFP

Publicado 10/11/2022 11:39

O Marrocos anunciou a lista de 26 nomes convocados para a Copa do Mundo do Qatar. A equipe comandada por Walid Regragui conta com os laterais Achraf Hakimi e Noussair Mazraoui, e o meia Hakim Ziyech como principais astros da Seleção.

O Marrocos ocupa o 22º lugar no ranking da Fifa e, atualmente, é considerada a 2ª melhor seleção africana, atrás apenas de Senegal. No Qatar, os Leões do Atlas planejam fazer uma Copa do Mundo mais forte do que na Rússia, quando somaram apenas um ponto.

Recentemente, a seleção passou por uma mudança no comando do elenco. Vahid Halilhodzic, que tinha problemas com Mazraoui e Ziyech, foi demitido do cargo. Walid Regragui assumiu apenas em agosto e fez apenas duas partidas.



Na Copa do Mundo, o Marrocos estreia diante da atual vice-campeã Croácia, no próximo dia 23 de novembro. Na sequência, a equipe africana encara a Bélgica e, por fim, enfrenta o Canadá.



VEJA A LISTA DE CONVOCADOS DO MARROCOS:



Goleiros: Yassini Bounou, Munir Elkajoui e Radi Tagnaouti.



Defensores: Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Nayef Aguerd, Ghanem Saiss, Achraf Dari, Jawad El Yamiq, Yahya Attiat Allah e Badr Benoun.



Meias: Sofyan Amrabat, Abdelhamid Sabiri, Selim Amallah, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannous e Yahya Jabrane.



Atacantes: Hakim Ziyech, Sofiane Boufal, Amine Harit, Abdessamad Ezzalzouli, Zakaria Aboukhlal, Ilias Chair, Youssef El-Nesyri, Walid Cheddira e Abderrazak Hamdallah.