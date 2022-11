Pedro comemora gol pela seleção brasileira contra a Tunísia - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 09/11/2022 17:59

Rio - Apontado por muitos no Brasil como nome certo na Copa antes da convocação de Tite, Pedro causou surpresa na Europa ao carimbar seu passaporte para o Mundial. O jornal italiano "Gazzetta Dello Sport" recordou a passagem ruim do atacante do Flamengo pela Fiorentina e fez uma publicação com o título “Da lata do lixo em Florença a centroavante do Brasil”.

“Repatriado ao Brasil em janeiro de 2020, depois de quatro meses e só 59 minutos em campo pela Fiorentina, ele renasceu e agora vale uma fortuna. Ele foi uma das surpresas de Tite entre os nove atacantes do Brasil. Em Florença [cidade da Fiorentina], os torcedores se perguntam se esse é o mesmo jogador que passou quase despercebido pela Fiorentina e foi um dos ‘flops’ mais clamorosos da história recente da equipe”, escreveu o veículo italiano.

“Hoje, esse mesmo Pedro é campeão da Libertadores e artilheiro do Flamengo na competição, convencendo o exigente Tite que merecia uma convocação para a Copa. Desembarcou em Florença com apenas 22 anos e o ambicioso e apelativo apelido de ‘Pedrogol’. Agora, fica claro que ele era um talento que precisa se reconstruir psicologicamente e emocionalmente, além de tecnicamente, antes de poder brilhar“, completou.



Pedro foi contratado pela Fiorentina em 2019 junto ao Fluminense. No entanto, atuou apenas 59 minutos pelo time italiano e foi emprestado no início de 2020 ao Flamengo, que posteriormente o adquiriu em definitivo.