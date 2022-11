Maya - Divulgação

MayaDivulgação

Publicado 10/11/2022 12:37 | Atualizado 10/11/2022 12:41

Rio - A jovem cantora Maya, de 20 anos, lança nesta sexta-feira (11), nas principais plataformas digitais, o single "Malvadeza", inspirado nos craques da seleção brasileira de futebol, principalmente em Vinicius Junior, atacante do Real Madrid . A música ganha também um clipe, lançado no Youtube simultaneamente com a canção.

A música nasceu de uma sugestão do produtor Oscar Gonzalez, já que chegando a Copa do Mundo, a artista sentiu a necessidade de mostrar o seu lado torcedora da nossa Seleção. Ela começou a desenvolver a ideia de colocar os nossos maiores craques como tema da letra da música, como Neymar, Paquetá, o “Pombo” Richarlison e Vinicius Junior, conhecido como "Malvadeza" que atualmente defende o Real Madrid e dá nome a canção.



A cantora decidiu compor a música depois que Vinícius Júnior foi ofendido por torcedores racistas durante a partida entre o Real Madrid e o Atlético de Madrid. A torcida do Atlético, que estava fora do estádio, entoou um cântico em que chamava o jogador brasileiro de “mono” (macaco, na tradução em português). O jogador já tinha sido alvo de falas preconceituosas do comentarista espanhol Pedro Bravo. A canção foi composta por ela em parceria com Matheus Melo, músico e produtor de São Paulo, em outubro de 2022.



"Eu decidi compor essa música quando o nosso craque Vinicius Junior começou a receber ofensas de torcedores. Vi a força que ele tem e a representatividade com nosso povo, não só como jogador que nasceu no Mengão, mas como representante do Brasil lá fora, e que ganhou mais notoriedade ainda, fazendo o gol do título da Champions League. Meu produtor Oscar Gonzalez fez os Beats da música usando os ritmos mais variados da música brasileira, digamos que ritmos do "Oiapoque ao Chuí", com Funk Carioca, Pagode Baiano e Samba Enredo, ritmos que representam o povo brasileiro no mundo. A letra compus em parceria com o músico e compositor Matheus Melo, com quem decidimos homenagear todos os jogadores através do Neymar, Paquetá, o Pombo Richarlison e o Vinicius Junior, o “Malvadeza", comenta.



Maya conta que sempre foi apaixonada por futebol. “Sou flamenguista apaixonada desde da infância, também um pouco por influência familiar, mas, além disso, como qualquer brasileiro, amo a copa do mundo, aquela festa maravilhosa onde todos se unem e transmitem o sentimento de amor pela canarinha”, conta.



O VIDEOCLIPE



Simultaneamente ao lançamento da música, o Single “Malvadeza” ganha um clipe. A produção contou com a coreografia de Johnny Baroli e uma equipe de dançarinos no estúdio de dança.



O vídeo foi gravado em São Paulo e teve como palco, a Avenida Paulista, lugar preferido do povo brasileiro para comemorações mais importantes da nossa seleção. Também utilizamos o Estudio No-8 do Johnny Baroli e Waah para gravar a coreografia e alguns takes do vídeo. Um clip com muita dança, alegria e esperança no Hexa.



Malvadeza



"Vai começar



Tá na hora do show



Com o time jogando é certeza que tem gol



Malvadeza em campo



a torcida gritando



Tem goleada hoje nosso baile começou



Oh Oh



E vai ter 1, vai ter 2, vão ter 3



E vão ter 4, vão ter 5, vão ter 6



Abre a janela que o povo vai gritar No ano novo é noiz no topo outra vez



Eeeh refrão



Vem jogando Neymar, joga Joga com Paqueta, joga



O Pombo vai jogar, joga Malvadeza no ar, joga



Joga joga malvadeza, que hoje o pau vai torá Aqui é Maya, tô mandando tu jogá



Joga joga malvadeza, que hoje o pau vai tora



Aqui é Maya, tô mandando tu joga



Joga joga malvadeza, que hoje o pau vai tora

É noiz no topo ninguém vai nos segurar”