Thiago Silva, Fabinho e Pedro foram revelados pelo FluminenseNelson Almeida e Vincenzo Pinto / AFP

Publicado 23/11/2022 07:00

Catar - Clube com certificado de formador da CBF, o Fluminense terá três jogadores revelados em Xerém na Copa do Mundo de 2022, o maior número neste século. O zagueiro Thiago Silva, de 38 anos, disputará a competição pela quarta vez e será o capitão da seleção brasileira na busca pelo hexacampeonato. Além dele, o volante Fabinho, de 29, e o centroavante Pedro, de 25, são estreantes.





Nas edições de 2014 e 2018, Thiago Silva e Marcelo foram os únicos representantes da base tricolor. O zagueiro, que chega ao Catar com a possibilidade de marcar o nome na história da Seleção, também foi o único representante em 2010. Já nas edições de 2006 e 2002, nenhum jogador revelado pelo Fluminense foi convocado. Em 2022, três nomes foram chamados por Tite.

Aos 38 anos, Thiago Silva disputará sua quarta e, talvez, última edição de Copa do Mundo. Ele entra para um seleto grupo de recordistas, como o ídolo tricolor Castilho, além de Pelé, Nilton Santos, Djalma Santos, Emerson Leão, Cafu e Ronaldo, que também jogaram a competição quatro vezes na carreira. Todos foram campeões do mundo pelo menos uma vez.

Thiago Silva ainda pode quebrar mais dois recordes no Catar. Na estreia da Seleção, se tornará o jogador mais velho a defender o país na competição, superando Djalma Santos (37 anos, 4 meses e 18 dias) no Mundial de 1966. Escolhido por Tite para ser o capitão, ele também pode superar Cafu em número de jogos com a faixa. O ex-lateral foi capitão 11 vezes, enquanto o zagueiro foi em oito ocasiões.

Revelado no Fluminense, Thiago Silva saiu ainda jovem e retornou em 2006. Ele teve problemas de saúde na Rússia, que causaram uma tuberculose. No retorno ao Tricolor das Laranjeiras, foi campeão da Copa do Brasil de 2007 e vice-campeão da Libertadores no ano seguinte. Ao todo, disputou 146 jogos e marcou 14 gols. Ele deixou o clube em dezembro de 2008 após ser negociado com o Milan, da Itália.

Já Fabinho e Pedro são estreantes em Copa do Mundo. Diferentemente de Thiago Silva e Pedro, Fabinho não chegou a jogar no profissional do Fluminense. Ele chegou a ser relacionado algumas vezes, mas não entrou em campo. Preterido por outros nomes na base, foi negociado em 2012 com o Rio Ave, de Portugal. Hoje, o volante defende o Liverpool, da Inglaterra.

Pedro, por sua vez, foi mais aproveitado na base e no profissional. Em Xerém, foi campeão brasileiro sub-20 em 2015 e, no ano seguinte, foi o artilheiro da base com 32 gols. Em 2018, se firmou no time principal e chegou à Seleção, já comandada por Tite. Porém, uma grave lesão no joelho adiou os planos. Em 2019, foi vendido para a Fiorentina, da Itália. Ao todo, marcou 31 gols em 94 jogos pelo Fluminense.

Na última década, o Fluminense aumentou o investimento na base e, todo ano, alguma joia surge como peça-chave para o time. Em 2021, Luiz Henrique foi o destaque e acabou negociado neste ano com o Real Betis, da Espanha. Já a bola da vez nesta temporada foi o volante André, eleito o melhor jogador da posição no Brasileirão e presente na pré-lista do técnico Tite para a Copa.

As convocações de Thiago Silva, Fabinho e Pedro mostram a força de Xerém neste século. O zagueiro irá para sua última Copa, mas o volante e o centroavante possuem idade para disputar a competição pelo menos mais uma vez. Além disso, nomes que surgiram recentemente como André e Luiz Henrique dão indícios que este recorde pode ser superado nas edições de 2026 e 2030.