Richarlison é o camisa nove da seleção brasileira - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 23/11/2022 07:00

Rio - A seleção brasileira se prepara de olho na estreia na Copa do Mundo, nesta quinta-feira (24), às 16h, contra a Sérvia, e a esperança de gols passa muito pelo camisa nove Richarlison, que chegou ao Catar para se afirmar no time titular após um ciclo completo sob o comando do técnico Tite.

Mais experiente e com boas temporadas recentes no futebol inglês, o atacante do Tottenham ganhou espaço nos últimos compromissos do Brasil antes do Mundial e deu boa resposta à comissão técnica, despontando com referência no comando de ataque ao lado de Neymar.





Será a estreia de Richarlison em uma Copa do Mundo. O jogador, de 25 anos, estreou na Seleção em setembro de 2018, após o fracasso no Mundial da Rússia, no amistoso com os Estados Unidos, vencido pelo Brasil por 2 a 0.

Os números do camisa nove de Tite neste período chamam atenção e amenizam possíveis questionamentos sobre Richarlison suportar ou não a pressão. Desde sua primeira aparição, o atacante 17 gols em 38 jogos disputados pelo time principal.

O cenário pode ser ampliado caso as aparições pela seleção olímpica sejam consideradas. Em 2021, nos Jogos de Tóquio, no Japão, Richarlison liderou a equipe comandada por André Jardine e marcou cinco gols em seis partidas disputadas, sendo o grande nome na conquista da segunda medalha de ouro da história do futebol brasileiro.

Certo que o início de temporada pelo Tottenham não é tão animador, mas isso não tira a credencial de Richarlison como grande nome do Brasil no Catar. Pelos Spurs, são dois gols e três assistências em 15 jogos no ano do clube inglês.

O Brasil tem como provável escalação para estrar na Copa do Mundo diante da Sérvia o seguinte time:

Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Junior.