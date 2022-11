Thiago Silva - Lucas Figueiredo / CBF

Publicado 23/11/2022 09:23 | Atualizado 23/11/2022 09:53

Rio - Ao entrar em campo contra a Sérvia nesta quinta-feira, o zagueiro Thiago Silva irá encarar uma sensação única na história da Seleção em Copas do Mundo. Escolhido por Tite, o veterano será o primeiro jogador a disputar três Mundiais na função capitão do Brasil.

Aos 38 anos, o zagueiro é o segundo jogador mais experiente do elenco, perdendo apenas para Daniel Alves, que ficará como opção no banco. Apesar disso, Tite descartou que a escolha tenha sido por isso.

"Não defino nada pela idade. O Thiago Silva é um jogador excepcional. O único mal que ele faz ao futebol é parecer que é fácil. Personalidade, amizade, fidelidade, respeito. É um jogador especial", afirmou.

Thiago Silva está em sua quarta Copa do Mundo. Na primeira em 2010 ficou no banco. Em 2014 se tornou titular e foi capitão do Brasil em todos os jogos, a exceção da derrota para a Alemanha por 7 a 1, porque estava suspenso. Criticado, em 2018, ele dividiu a faixa com Miranda e Marcelo. Em 2022, será novamente capitão.

"Eu sempre tive preparado para todas as situações, é um momento especial, agradeço à comissão pela capitania desse jogo", disse o veterano em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

O Brasil fará sua estreia na Copa do Mundo na próxima quinta-feira contra a Sérvia. A partida irá acontecer ás 16 horas (no horário de Brasília). Além das duas seleções, Suíça e Camarões completam a chave.