Argentina's forward #10 Lionel Messi reacts during the Qatar 2022 World Cup Group C football match between Argentina and Saudi Arabia at the Lusail Stadium in Lusail, north of Doha on November 22, 2022. Odd ANDERSEN / AFP - AFP

Publicado 23/11/2022 08:14

Rio - A surpreendente derrota da Argentina para a Arábia Saudita, na estreia da Copa do Mundo do Catar 2022, não representou uma tragédia apenas dentro de campo para a equipe de Lionel Scaloni. De acordo com o The Daily Janakantha, um meio de comunicação de Bangladesh, Kausar Javed Kakon, um torcedor de 56 anos, morreu enquanto assistia à derrota.

Abu Nakher, irmão de Kausar, revelou à referida fonte que Kausar Javed "não conseguiu aceitar a derrota do seu time favorito" e a decepção teria causado um AVC. A polícia de Burichong, uma área no sudeste de Bangladesh, anunciou que iniciou uma investigação para confirmar as causas da morte do torcedor.



A Argentina de Lionel Messi volta a campo no sábado, em duelo contra o México, onde jogará pela sobrevivência na Copa do Mundo.