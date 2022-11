Confira as imagens do empate sem gols entre Croácia e Marrocos pela Copa do Mundo

Catar - Atual vice-campeã mundial, a Croácia teve uma estreia decepcionante na Copa do Mundo. Com muitas dificuldades de criação, a equipe europeia até teve as melhores oportunidades, mas não conseguiu marcar contra o Marrocos. No fim, mais uma partida de pouca inspiração que terminou com outro 0 a 0 na Copa do Mundo do Catar.

