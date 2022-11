Croácia e Marrocos - AFP

Croácia e Marrocos AFP

Publicado 23/11/2022 08:55

Catar - Atual vice-campeã mundial, a Croácia teve uma estreia decepcionante na Copa do Mundo. Com muitas dificuldades de criação, a equipe europeia até teve as melhores oportunidades, mas não conseguiu marcar contra o Marrocos. No fim, mais uma partida de pouca inspiração que terminou com outro 0 a 0 na Copa do Mundo do Catar.

As equipes voltam a jogar no próximo domingo pelo grupo F. O Marrocos irá encarar mais uma seleção que foi bem na última Copa, a Bélgica, que terminou a competição de 2018 na terceira posição. Já a Croácia encara o Canadá. A primeira partida acontecerá às 10 horas (no horário de Brasília). Já a segunda vai ser realizada às 13 horas (no horário de Brasília).

fotogaleria

A Croácia buscou a iniciativa da partida desde o começo. Porém, tinha dificuldades de furar o bloqueio do Marrocos. Já a seleção africana, que também é conhecida por ter um futebol ofensivo, não conseguia explorar qualquer tipo de espaço para agredir a equipe vice-campeã do mundo.

No primeiro tempo, os lances de maior emoção aconteceram perto do intervalo. Aos 45 minutos, Sosa arrancou e fez o cruzamento na medida para Vlasic, o meia finalizou e o goleiro Bono apareceu bem para evitar o gol dos croatas. No lance seguinte, novamente a Croácia chegou com perigo, após finalização de Modric, mas a bola acabou passando por cima do travessão.

O segundo tempo começou com mais movimentação. Com apenas cinco minutos, a seleção africana teve sua melhor oportunidade no jogo. Após levantamento, Mazraoui cabeceou e fez com que o goleiro croata Livakovic fizesse boa defesa. No lance seguinte, a Croácia respondeu. Depois de cobrança de escanteio, Bono saiu para defender, a bola sobrou para Lovren, que finalizou para o gol, a sorte dos marroquinos foi que Amrabat estava atendo e evitou o gol.

Aos poucos, o Marrocos começava a gostar do jogo e criou mais uma oportunidade perigosa. Aos 19 minutos, em cobrança de falta, Hakimi exigiu que o goleiro Livakovic aparecesse novamente para salvar a Croácia, após batida com violência. Porém, nem os africanos, nem os croatas conseguiram exercer uma pressão ou criar oportunidades que mudassem o cenário da partida, que terminou com empate sem gols.