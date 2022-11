Momento em que o joelho do goleiro Al-Owais bate no rosto de Yasser Al-Shahrani, ambos da Arábia Saudita - Glyn KIRK / AFP

Publicado 23/11/2022 09:40

Nem todos os jogadores da Arábia Saudita puderam celebrar no vestiário a histórica vitória por 2 a 1 sobre a Argentina, na terça-feira (22). O lateral-esquerdo Yasser Al-Shahrani sofreu fraturas na mandíbula e em ossos do lado esquerdo da face, além de hemorragia interna, após choque com o goleiro Al-Owais, e está fora da Copa do Mundo.

A seleção saudita anunciou o corte e informou que Al-Shahrani já deixou o Catar e passará por uma cirurgia no National Guard Hospital de Riad . Do estádio, ele foi encaminhado a um hospital e gravou um vídeo dizendo estar bem.

Após o choque com o companheiro, o jogador de 30 anos chegou a desmaiar no campo, deixando os sauditas apreensivos, principalmente o goleiro Al-Owais, cujo joelho bateu no rosto de Al-Shahrani



O lance aconteceu quando a Arábia Saudita já vencia a Argentina por 2 a 1 e se fechava para segurar o resultado.