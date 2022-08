Henrique Dourado - Divulgação

Publicado 31/08/2022 10:13

Rio - Uma notícia que ganhou espaço nos noticiários por todo o mundo foi a punição aplicada ao atacante brasileiro Henrique Dourado, que atua no Henan Songshan, após uma 'trombada' com o árbitro da partida Ning Ma. A suspensão foi a maior da história do futebol chinês, fazendo com que o jogador fique um ano fora do futebol. Já passou da hora de termos um maior rigor para esse tipo de atitudes que só corroboram com a falta de respeito e destruição do futebol.

Muitos cronistas esportivos e formadores de opinião se posicionaram contra a punição, com a justificativa de que teria sido um prazo muito longo. Eu, particularmente, acho que foi bem aplicado, pois, na história do futebol, diversos casos de agressões ou tentativas contra árbitros não tiveram o devido rigor. Recente tivemos a agressão ao árbitro Rodrigo Crivellaro, no Rio Grande do Sul, onde o agressor William Ribeiro chegou a ser preso, mas aguarda o julgamento em liberdade.

As coisas não podem se perder com o tempo. Por isso não achei que a punição ao Henrique Dourado foi rigorosa. Um ano de suspensão para agressão física a um árbitro deveria ser padrão no futebol mundial, para que se entenda, de uma vez por todas, que tem que se haver o respeito para com o profissional e, acima de tudo, ao ser humano.