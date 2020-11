Por O Dia

Publicado 28/11/2020 00:00

A diretoria do Botafogo fez mudanças importantes. Após a passagem relâmpago de Ramón Díaz, que se recupera de cirurgia e não voltaria rapidamente, promoveu o retorno de Eduardo Barroca, que fez bom trabalho em 2019. Ele foi campeão brasileiro sub-20 com o Alvinegro (vários garotos estão no elenco principal hoje) e é hora de se apostar em quem conhece. Honda já publicou mensagem de que pretende deixar o clube se a diretoria não convencê-lo a ficar. A chegada de Barroca pode ajudar nas partes técnica e tática e no ambiente do clube. O japonês é querido e os jogadores que conhecem Barroca vão falar bem dele. Hora de os jogadores assumirem a responsabilidade e dar a vida em campo. A queda será um desastre, ainda mais para a nova administração, que assume em 2020. Vamos confiar em Barroca.

ENTROSAMENTO VOLTANDO...

"Nem precisa olhar": foi o que disse o atacante Bruno Henrique sobre o trio ternura com Gabigol e Arrascaeta. Nem vou falar do Everton Ribeiro, a quem já rasguei elogios demais na coluna. Mas os três realmente parecem estar recuperando a sintonia, aos poucos, de 2019. Vale lembrar que o título da Libertadores saiu dos pés deles. O Flamengo precisa, e muito, que isso aconteça.

GERMÁN CANO 'FEDE' A GOL

O Vasco, desde janeiro de 2020, é um time completamente carente de criação. Abel Braga, Ramon Menezes e, agora, Ricardo Sá Pinto. Sabe o que nunca mudou nesse tempo inteiro? O faro de gol do incrível Germán Cano (foto). São 20 gols em um time totalmente limitado. Não fosse o argentino, sem o mínimo exagero, a temporada do Vasco estaria sendo um desastre gigantesco. Que bela contratação!

FLUMINENSE VAI TER QUE SE VIRAR

Sem Danilo Barcelos, Yuri, Digão e Muriel, além de Hudson, Michel Araújo, Nini e Egídio, com covid-19, Odair Hellmann vai montando o esboço do time que vai enfrentar o Bragantino na segunda-feira. As novidades ficam por conta de Matheus Ferraz na zaga, Julião na lateral esquerda, André como volante e o trio de ataque com Lucca, Wellington Silva e Marcos Paulo. Fred segue em transição. Vai ser complicado, mas acho que esse time dá conta do recado...