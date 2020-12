Por O Dia

Desde que o Brasileiro 2020 começou, já tivemos 21 clássicos. E sabe o que mais espanta? Deste número, nove árbitros utilizados nos jogos são da Federação Paulista de Futebol. Um número que corresponde a 43% dos embates entre rivais da mesma cidade ou estado. O favorecimento me parece tão claro que, dos oito clássicos paulistas que já aconteceram nesta edição, cinco foram conduzidos por juízes do próprio estado. E no Rio? Também aconteceram oito clássicos, mas nenhum juiz daqui apitou nem sequer uma partida. Pior: dos 21 clássicos que ocorreram na Série A desta temporada, apenas dois foram apitados por juízes da Federação Estadual do Rio. Logo depois dos paulistas vêm os gaúchos, que somam seis duelos regionais ou estaduais. E obviamente fica o questionamento: por quê? Não são números parecidos. São gritantes em uma competição onde o existem cariocas na parte de cima, com Flamengo e Fluminense, e no fim da tabela, como Vasco e Botafogo. Isso precisa mudar o quanto antes.





MUDANÇA SEM SENTIDO... OU TEM?

São Paulo e Grêmio vão protagonizar a semifinal da Copa do Brasil nos dias 23 e 30. O primeiro jogo será na Arena do time gaúcho. Mas um fato curioso: o jogo do Tricolor paulista pelo Brasileirão, contra o Atlético-MG, foi adiantado para ontem. Mas o do Grêmio só vai acontecer no sábado, contra o Sport, fora de casa. Um vai ter uma semana de treino até a Copa do Brasil. O outro só quatro dias. No mínimo curioso, não? E o presidente da CBF, Rogério Caboclo, é são paulino...

GATITO DE VOLTA

O diretor de futebol, Túlio Lustosa, foi aos "Donos da Bola" ontem e falou sobre uma situação que todo torcedor do Botafogo gostaria de saber: Gatito Fernández volta ou não? "O Gatito está concluindo o processo de transição, está muito próximo de retornar e espero que, no próximo jogo, já esteja apto a nos ajudar, porque é uma figura importante". Ele deve retornar contra o Corinthians, dia 27, no último jogo do Alvinegro do ano. Volta crucial!

O GRANDE DIA PARA O VASCO

Hoje, o Vasco terá um dos jogos mais importantes da temporada. Mas será na justiça. O agravo de Leven Siano e Roberto Monteiro para determinar se as eleições de 7 de novembro, quando Leven foi o presidente eleito, será julgado por um colegiado e o resultado sairá de forma online. Se validarem o pleito, Siano deve ser o presidente. Caso contrário, quem comemora é Jorge Salgado, já que a liminar será anulada e as eleições de 14 de novembro, quando Salgado venceu, voltam a ter validade.