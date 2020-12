Por O Dia

Publicado 19/12/2020 00:00

A reta final do Brasileiro se aproxima e as situações de cada clube também se mostram cada vez mais nítidas. O Flamengo, brigando pelo título, vai pegar o desesperado Bahia, amanhã, ameaçado pela zona do rebaixamento. É jogo para vencer ou vencer, ainda mais no Maracanã. Não tem outro resultado para uma equipe que já foi eliminada de duas competições com o elenco que tem. Quem fica de olho é o rival Vasco, que está a três pontos do time baiano e enfrenta o Santos no mesmo dia, em São Januário, tendo que se virar para vencer por estar no Z-4. Se não ganhar, a situação de Sá Pinto fica insustentável. Quem olha esses dois jogos é o Botafogo, mas antes tem um duelo de seis pontos com o Coritiba, hoje, no Couto Pereira. O Flu folga porque jogou no meio de semana: está em sétimo, mas com o alerta ligado para não ficar na água de salsicha. Nuances do futebol carioca, que não voltou a ser o que era, mas tenho fé que verei o nosso estado forte novamente.





DIEGO ALVES FICA NO RUBRO-NEGRO

Publicidade

A novela, que parecia muito perto de um final triste para Diego Alves e Flamengo, terminou muito bem. O goleiro campeão da tríplice coroa renovou seu contrato com o Rubro-Negro por mais uma temporada e disse que "está no lugar que o coração dele quer". No fim das contas, acredito que foi uma decisão acertada. É o tempo suficiente para termos um amadurecimento maior de Hugo Neneca, garoto de extremo potencial. Grande fase!

Publicidade

VALE OU NÃO VALE?

Jorge Salgado conversou com Alexandre Campello sobre Benítez (foto), um dos destaques (são poucos) do time na temporada 2020. O Independiente da Argentina quer os cerca de 20 milhões para que o Cruzmaltino compre definitivamente o jogador. Salgado quer buscar uma prorrogação de empréstimo até o fim do Brasileirão, nem que tenha que pagar algo por isso. E aí, vale ou não vale? É muita grana para um clube que não paga salários. Mas se sair, alguém vai fazer o que ele faz?

Publicidade

KALOU: VAI JOGAR OU VEIO PASSEAR?

Publicidade

Estava numa expectativa enorme para ver Kalou jogando. Ele teve carreira de sucesso na Europa, titular do Chelsea que ganhou a Champions League, mas até agora não vi nada. Parece que veio pra passear. Já passou da hora de jogar bola, dar a vida e fazer valer o bom salário que recebe. Contra o Coritiba, será titular novamente. Tem que acordar porque o Botafogo está no fundo do poço e os líderes têm que chamar a responsabilidade. Kalou é — ou deveria ser — um deles.