Publicado 24/12/2020 00:00

Véspera de Natal e, neste ano atípico, diferente e triste por conta do vírus, é o momento de agradecermos por seguirmos em frente. Pensando no futebol, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco têm pedidos diferentes para o término da temporada. Com jogo entre o Natal e Ano Novo, algo raríssimo no Brasil. O Rubro-Negro segue com os mesmos sonhos de 2019: ganhar títulos. A Libertadores não veio. Na Copa do Brasil, mais uma eliminação. Resta defender o título de campeão brasileiro. Não haveria presente maior. O Fluminense, em uma temporada surpreendente, perdeu seu comandante, mas quer ganhar uma vaga na Libertadores. Seria o título. Vasco e Botafogo até têm objetivos parecidos: se livrar do rebaixamento no Brasileirão, mas a torcida cruzmaltina queria mesmo era paz política, com uma administração forte no próximo triênio. Já a do Alvinegro quer mesmo o dinheiro para se reestruturar como instituição. O Botafogo S/A parece não ver uma luz no fim do túnel. Desejo um Feliz Natal para todos os torcedores do futebol carioca e do Rio inteiro. Que possamos viver mais uma grande fase!





NADA DE FOLGA

Com o Campeonato Brasileiro em andamento, os jogadores terão um Natal diferente neste ano. Como tem rodada do Brasileirão no fim de semana, todos os cariocas vão treinar hoje e amanhã. Pelo menos vai ser pela manhã. Então dá para todos aproveitarem com suas famílias, o que também é de suma importância.

O ADEUS DE BENÍTEZ

A saída de Benítez do Vasco parece inevitável. Apesar de Jorge Salgado ainda acreditar que o assunto não acabou, o empresário do atleta, Adrián Castellano, afirma que o assunto está acabado porque o novo presidente do Cruzmaltino só quer renovar por empréstimo e o Independiente não aceita. Para a torcida, é triste perceber, mas um adeus está cada vez mais concreto. Uma perda enorme.

PARABÉNS, REI DO RIO

No Natal, a gente lembra do Papai Noel por nos dar os presentes que esperamos o ano inteiro. Mas dia 25, amanhã, também é dia de outro Papai: o Joel Santana. O Rei do Rio, apelido que ganhou após ser o único técnico da história a conquistar o Carioca pelos quatro clubes grandes, completa 72 anos neste Natal e, além de um grande amigo, é um grande profissional e figura do futebol mundial. Parabéns, Joel!