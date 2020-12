Flamengo de Rogério Ceni jogou mal e empatou com o Fortaleza Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 08:00

Quatro resultados desastrosos em uma rodada para todos os torcedores de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco esquecerem. Em uma partida cansativa e que deu sono, o Rubro-Negro empatou em 0 a 0 com o ex-time de Rogério Ceni. Na coletiva, ele disse que o Leão do Pici foi montado para enfrentar times como o Flamengo. Ué, mas, se ele montou a estratégia, por que não conseguiu vencê-la? O Rubro-Negro não jogou nada, essa que é a verdade, e ainda está a sete pontos do líder São Paulo, três conquistados em cima do Fluminense. Aliás, dos últimos nove pontos disputados, o Tricolor só conseguiu um - justamente o período em que Odair Hellmann deixou o Flu. A gordura acabou e o time precisa voltar a vencer. Já Vasco e Botafogo tinham rodadas perfeitas. Praticamente todos os adversários diretos tropeçaram com derrotas ou empates. O Vasco pularia de 17° para 13°, enquanto o Alvinegro ficaria a dois pontos de sair da zona de rebaixamento. Nada feito. Derrotas frustrantes. Ainda observamos dois times completamente perdidos. Agora é pensar em 2021 porque até aqui o futebol carioca não anda muito bem das pernas...



GRANDE MUDANÇA NO CARIOCA

A Ferj realizou um arbitral com dirigentes do futebol carioca, por conta do calendário apertado, e mudanças foram feitas. Em 2021 e 2022, o Carioca será com 12 times na fase principal, por pontos corridos em 11 rodadas, os quatro primeiros irão para as semifinais e, em jogos de ida e volta, decidirão quem vai para a final, também em dois jogos. O campeão da Taça Guanabara vai ser o time que somar mais pontos nas 11 rodadas iniciais - a Taça Rio fica numa disputa à parte entre os que ficarem do 5º ao 8º lugar. Mudanças necessárias!



DEU FLAMENGO NA IDA

Pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Flamengo bateu o Fluminense por 3 a 1 no velho clássico e está na frente para chegar às semifinais. Apesar da derrota, o gol do Flu, marcado por John Kennedy, é o tipo de lance para ver e rever. Pintura da joia tricolor. O jogo de volta será na próxima segunda-feira, com mando do Flu, nas Laranjeiras.

MAIS DE UMA SEMANA DE TREINO

Com o Campeonato Brasileiro marcado para retornar apenas no dia 6 de janeiro, os times cariocas poderão ter mais de uma semana de treinos até a próxima partida. Tempo suficiente para recuperar alguns jogadores do desgaste de jogos e também treinar o que não vem dando certo. Os técnicos geralmente reclamam de falta de tempo, então isso vai sobrar para Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco, que não estão em outra competição sem ser o Campeonato Brasileiro. Mesmo com o ano novo, na situação atual, folga é o que eles menos precisam...