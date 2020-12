O Flamengo de Rogério Ceni se complicou nas últimas rodadas Daniel Castelo Branco

Publicado 31/12/2020 08:00

Na véspera do ano novo é o momento de fazermos a reflexão do que foi 2020 para o futebol carioca. E eu já deixo claro com a frase que deu título a esta coluna: o ano precisa ser novo. 2021 tem que ser a temporada da volta do público aos estádios com a vacina que todos nós esperamos. Um ano de abraços e reencontros. Todos os cariocas sentiram demais a falta de sua torcida. O Flamengo ainda está na briga pelo título brasileiro, mas viu a situação ficar mais complicada após as últimas rodadas. Mesmo assim, tem muitos acertos para fazer e ainda buscar um fim de temporada digno do seu elenco e da sua torcida. O Fluminense, por sinal, vai treinar até no dia primeiro de janeiro para recuperar o caminho das vitórias e conseguir o seu título: a classificação para a Libertadores. Já Vasco e Botafogo teriam que olhar para o ano de 2020 e apagá-lo de suas histórias. Tenebroso em todos os sentidos, mas que ainda pode ser salvo caso as duas equipes sigam no Campeonato Brasileiro Série A. Muitos pedidos para um novo ano e que precisa ter novidades em todos os sentidos. Cada clube com suas necessidades. Muitos erros e poucos acertos. Hora de mudar. E esperamos que tudo seja melhor em 2021. Um feliz ano novo a todos que me acompanharam durante toda a nossa temporada por aqui. Com certeza, vamos vir ainda mais fortes. Grande fase!



SALGADO SE MEXENDO

A nova diretoria do Vasco, com Jorge Salgado sendo o presidente do clube, já vem realizando mudanças e implantando a nova equipe para o 2021 vascaino. Não à toa demitiu André Mazzuco e trouxe Alexandre Pássaro, que fez um bom trabalho no São Paulo, para ser o novo diretor-executivo. E não deve parar por aí. Rodrigo Caetano também está na mira para ser o novo homem forte do futebol cruzmaltino. História lá ele tem. E a torcida espera isso mesmo: mudanças e organização porque, de bagunça, o vascaíno está de saco cheio.

A DECEPÇÃO É NOSSA, HONDA

Keisuke Honda foi contratado com a badalação de ser um dos maiores jogadores do futebol japonês. A torcida alvinegra fez uma recepção que, com certeza, o jogador nunca teve na carreira. Mas nada foi retribuído em campo. Diz ele que também se decepcionou com o Botafogo. Porém, a realidade é que ele recebeu carinho e a bola que é bom, nada. Jogos ruins, desfalque o tempo inteiro e nenhum momento de destaque vestindo a gloriosa camisa do Alvinegro. Desastre. E não vai deixar a mínima saudade.

AS BOLAS DA VEZ

A montagem dos elencos para 2021 será diferente nesta temporada, já que o Campeonato Brasileiro termina no dia 25 de fevereiro e, no mesmo mês, já começa o Campeonato Carioca. Por isso, o departamento de futebol do Fluminense já começa a planejar a próxima temporada e busca os nomes de Samuel Xavier, bom lateral direito do Ceará, e do volante Wellington, hoje sem clube após passar pelo Athletico-PR. Acho bons nomes, mas nada que resolva. O importante é saber o que está fazendo e ver que o Flu está ligado no mercado.