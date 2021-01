Luxemburgo será o quarto treinador do Vasco na atual temporada Daniel Castelo Branco

Em 2021, quem volta ao Vasco é Vanderlei Luxemburgo. Ainda aparentemente debilitado por conta da covid-19, ele diz que está 100% recuperado e assinou com o clube até o fim do Campeonato Brasileiro. Claramente um recado da nova diretoria: faz por merecer que você continua. E vai ser assim. Foi no clube que Luxa renasceu para o futebol e também ajudou o Vasco a se livrar do rebaixamento. Não só isso, colocou o clube na Copa Sul-Americana. E digo: em 2020, também é possível. O Pofexô terá 12 jogos para mostrar que ainda está em forma e, realmente, a ligação dele com o Vasco é algo diferente e inusitado nesta reta final de carreira. Especial. Boa sorte e que ele viva uma grande fase novamente. Porque vai ser um alívio para o individual e o coletivo. O Vasco precisa voltar a ser Vasco. E isso começa com vontade. Luxa parece ter de sobra, pois se cercou de pessoas que suprem as necessidades de uma equipe. Experientes e novatos. O melhor bombeiro que o Gigante da Colina poderia conseguir.





SURPRESAS NA LIBERTADORES

A Libertadores 2021 já tem 29 times classificados para participar da competição. E a grande novidade vem lá da Bolívia. O Always Ready foi o campeão do campeonato boliviano e joga no Estádio Municipal de El Alto, que fica a 4.070 metros acima do nível do mar. Um completo absurdo, desumano. A dificuldade é totalmente influenciável na partida com esse fator. E já matou um árbitro com uma parada cardíaca em 2019. Essa eu quero ver...

PERDAS NO MARACA

A Conmebol determinou que a final da Libertadores, que acontecerá no Maracanã, será no dia 30 de janeiro. Hoje, River, Boca, Santos e Palmeiras disputam as vagas na decisão da competição. Mas quem está ligado nessa situação é o Flamengo, já eliminado, e também o Fluminense. Dizem que a Conmebol vai querer interditar o estádio bem antes para a preparação. Se acontecer, a dupla Fla-Flu ficará sem jogar em casa por quatro jogos no Brasileirão. Prejuízo enorme e que os times terão que correr atrás!

REFORÇOS CASEIROS

O Flamengo terá a volta do atacante Yuri César e dos volantes Ronaldo e Hugo Moura. Os atletas estavam emprestados a Fortaleza, Bahia e Coritiba, respectivamente. Quem sai na frente é Yuri César porque trabalhou com Rogério Ceni no Fortaleza. Mas todos são boas peças para a reta final da temporada, principalmente levando em conta o cansaço dos que fizeram mais jogos em 2020.