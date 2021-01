Por O Dia

O ano de 2021 será atípico por conta do calendário apertado no futebol brasileiro, decorrente da pandemia do coronavírus. No dia 24 de fevereiro, o Brasileirão termina, e o arbitral feito pela Ferj em 28 de dezembro definiu que, três dias depois, a fase classificatória, já com os quatro grandes do Rio, terá início. Os atletas, na teoria, não teriam descanso entre uma temporada e outra. Internamente, nos clubes, há um pensamento de dar pelo menos 10 dias de férias aos profissionais e começar a competição com garotos da base. Isso pode dar confusão. No arbitral, ficou decidido que os clubes que não atuarem com seus titulares sem motivo claro vão perder a cota de TV do Cariocão. No momento, nenhum veículo de comunicação assinou contrato com a Ferj para a transmissão da competição. Mas a medida visa não desvalorizar o campeonato sem os principais jogadores. O certo seria entrar em um acordo para os atletas respirarem nesses 10 dias, mas que isso pode dar o que falar, pode...

UM NOVO CAMPEONATO

Desde que chegou ao Vasco novamente, Vanderlei Luxemburgo tem falado que os próximos 12 jogos do time no Brasileirão serão um campeonato à parte. E o primeiro jogo será contra o Atlético-GO, com o Gigante da Colina tendo a estreia do Pofexô, após pagar uma folha salarial aos jogadores. Incentivos para uma partida dificílima contra o Dragão. Que o pontapé no "novo torneio" seja com vitória e a saída do Z-4!

JOGOU A TOALHA

Após longa e difícil novela, mais uma no quesito renovação, o Fluminense desistiu de prorrogar o contrato de Marcos Paulo e vai tentar vender a joia até o fim da janela de transferências. O atacante não quer seguir no Tricolor e vê seu futuro na Europa. A Inter de Milão é um dos times interessados. Pelo menos, o Flu poderá ganhar um dinheiro importante para seguir equilibrando as contas...

UMA VITÓRIA ENORME

Ainda é difícil dimensionar o que o Palmeiras fez na casa do River Plate. Estamos falando do time que foi a cinco semifinais de Libertadores nos últimos cinco anos. E o Porco, recheado de garotos, meteu 3 a 0, dando um grande passo para chegar à final da Libertadores 2020. Uma das maiores vitórias que um time brasileiro já teve na competição e que precisa ser valorizada. Aliás, parece que o Tite tem acertado, né? Que jogador é o tal do Gabriel Menino.