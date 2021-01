Por O Dia

Publicado 08/01/2021 00:00

Contra todos os prognósticos, visões futuras e até os videntes da bola, o Fluminense venceu — com méritos — o Flamengo, no Maracanã. Depois de o Rubro-Negro dominar o primeiro tempo, o Tricolor, a partir dos cinco minutos finais já da segunda etapa, até o apito final, cresceu e engoliu o time de estrelas do Rubro-Negro. A vontade foi tão simbólica nesse jogo que Yago Felipe, um dos "operários" do time do Flu, fez o gol a partir de um erro infantil de Filipe Luís, jogador de Copa. O Fluminense foi o reflexo de um time aguerrido, que não se entregou. Já o que transpareceu no Flamengo foi a postura do seu comandante, que parece cada vez mais estar fora da realidade do que acontece nos jogos. Eliminações na Copa do Brasil, Libertadores e, cada vez mais, o título do Brasileiro vai escapando para as mãos de São Paulo ou Atlético-MG. O Flu encostou no G-6 e, pasmem, tem apenas seis pontos a menos do que o Fla. Alguém apostaria nisso? Nem quem gosta de ir a Las Vegas. Clássico ainda é clássico. E assim sempre será o futebol.

KALOU: CAMINHO É O DO HONDA...

Três. Esse foi número de chances que o Kalou, contratado para ser um dos craques do Botafogo na temporada, perdeu no jogo contra o Atlhetico-PR. Aliás, quem perdeu também foi o próprio Alvinegro, por 2 a 0. A conta é simples, né? Me parece que o marfinense vai tomar o mesmo caminho de Honda em breve. Veio para cá e nada mostrou. Ou melhor: o que mostrou não agrada. E quem agoniza é o Glorioso.

CONMEBOL X BRASIL

Não é de hoje que falo sobre os escândalos da Conmebol contra os times brasileiros na Sul-Americana e Libertadores. Quando se trata de brasileiros contra argentinos, a coisa fica ruim. Sendo River Plate ou Boca Juniors, pior. O que fizeram na La Bombonera, não dando pênalti no Marinho, do Santos, deveria ser considerado crime. Isso com o VAR. Disseram que foi "choque de jogo". Só se o jogo virou UFC.

BOM REFORÇO

O Fluminense encaminhou o acerto com o lateral direito, que também joga na esquerda, Samuel Xavier. O jogador estava no Ceará e chegará na próxima temporada para reforçar a posição carente desde a saída de Gilberto e que tem contado com Calegari improvisado. O garoto de Xerém é volante de origem. Que venha com luta e garra, características marcantes na carreira de Samuel. Lembrando que o Flu já havia acertado a chegada do zagueiro Rafael Ribeiro, do Náutico.