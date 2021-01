Por O Dia

O clássico entre Vasco e Botafogo, amanhã, às 20h30, em São Januário, tem hora e data marcada para definir, principalmente, o rumo do Alvinegro. Com apenas 23 pontos, o Fogão vê o Vasco com 29 e, justamente, sendo o primeiro time fora do Z-4. O Vasco de Luxemburgo, que mostrou ser outro time sob a tutela do Pofexô, quer pontuar para se afastar do Z-4 e também, quem sabe, sonhar com uma vaga na Sul-Americana, assim como foi em 2019. Seria um título para o Cruzmaltino. Na parte superior, o Flamengo pega o Ceará, às 16h, no Maracanã, e, além de ainda pensar no título, já começa a olhar para a vaga direta na Libertadores. São Paulo, Inter, Atlético-MG estão na frente e o Grêmio está cheirando o cangote rubro-negro na quinta colocação. Só um ponto os separa. Dos cariocas, o que está mais tranquilo, mas com um grande objetivo, é o Flu. Vitória no clássico deu uma moral enorme ao elenco, que enfrenta o Corinthians fora de casa, adversário direto na luta pela pré-Libertadores. Rodada de decisões e será assim até o dia 24 de fevereiro.

AS CARTAS DE SALGADO

Enquanto Leven Siano entra na Justiça para tentar evitar a posse de Jorge Salgado, o presidente eleito no pleito de 14 de novembro vai se mexendo e conseguiu um golaço para o Vasco e com a torcida: Benítez está de volta por mais seis meses, tempo que ninguém imaginava ser possível. Jogador de calibre e que vai agregar muito no "campeonato à parte" que Luxemburgo começou na última rodada. Quem agradece é Cano, melhor amigo do camisa 10.

LINCOLN E INIESTA JUNTOS

O atacante, a promessa, o jogador que acabou não dando certo vai embora. Lincoln está de malas prontas para deixar o Flamengo e ir para o futebol japonês. O destino deve ser o Vissel Kobel, time em que joga um dos maiores craques do futebol mundial: o espanhol Iniesta. Já era hora. Não tinha mais clima nem condições de o atacante seguir como opção. Desde aquele gol perdido na final do Mundial falo isso. Boa sorte ao garoto.

MOICANO DE VOLTA AO CARIOCA?

Conhecido no futebol carioca, ele passou pelos quatro grandes e fez história pelo Flamengo. O moicano foi sucesso. Lembra? Léo Moura está perto de acertar com a Portuguesa. Richarlyson, multicampeão pelo São Paulo, estará no América. Diogo, campeão brasileiro com o Flu, deve aparecer no Sampaio Corrêa. É bom revê-los. Grande fase!