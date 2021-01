Por O Dia

O jornal O DIA mostra os bastidores da crise interna do Flamengo. A bomba, que muitos já imaginavam, explodiu no colo da diretoria e de Rogério Ceni. Um grupo dividido entre paneleiros experientes e a galera mais jovem, que também foi campeã em 2019, e não estava gostando das interferências dos mais experientes. Resultado que foi visto em campo. Desunido, um time com a maior folha salarial do Brasil tendo atuações pífias, eliminações seguidas em competições cruciais e o título do Brasileiro praticamente escapando. Já fala-se em troca total, não só do comandante, mas do departamento de futebol, incluindo o vice de futebol, Marcos Braz. Para se trabalhar em time de massa, tem que ter currículo. Coisa que Ceni, como treinador, não tem. Muito menos o Domenèc tinha. Olha para o Vasco de Luxemburgo, um time que enfrenta dificuldades enormes fora de campo, mas tem alma e tem comando. Hoje o Fla não parece ter nem um e nem outro. Os bastidores trazidos pelo jornal deixam isso cristalino.

NO AGUARDO DO DOCUMENTO

Martin Benítez já tem tudo acertado para renovar seu contrato com o Vasco por mais seis meses. Mas ainda está faltando um dos documentos para que o Gigante da Colina o inscreva no BID da CBF e ele possa ter condições de jogo para enfrentar o Coritiba. Nada preocupante. O Vasco espera regularizar seu camisa 10 nesta semana e Luxa já disse que está muito feliz de poder contar com o argentino. Grande fase!

FINAL ANTECIPADA

O Fluminense não jogou no fim de semana e teve alguns dias a mais para descansar para uma das finais que o Tricolor vai ter até o fim do Campeonato Brasileiro. O adversário? O Corinthians. A tabela mostra que o Fluminense tem 43 pontos e está na sétima colocação. Já o Timão tem 39 somados e um jogo a menos. Ou seja: a briga pela vaga na pré-Libertadores passa por esse jogaço de amanhã. Que os Guerreiros possam vencer mais essa batalha!

A MELANCOLIA ALVINEGRA

O Vasco foi muito superior ao Botafogo, e o resultado traduziu isso: 3 a 0 e o Gigante da Colina teve méritos por isso. Mas a melancolia que é o time do Botafogo me assusta de maneira inexplicável. Não há jogada, a marcação é desorganizada, não há padrão e muito menos parece ter vontade dos atletas. É triste concluir, mas dificilmente veremos uma recuperação do Botafogo. Tomara que esteja errado...