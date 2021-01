Por O Dia

Publicado 14/01/2021 00:00

Entendo que muitos não concordam com a cobrança feita pelos torcedores do Flamengo no Ninho do Urubu. Se for para analisar o contexto recente, onde já se viu cobrar um grupo que ganhou seis títulos em menos de dois anos? Seria inimaginável em qualquer clube. Só que o Flamengo não é qualquer clube. É o de maior torcida do Brasil e a cobrança lá é diferente. Como um time com a maior folha salarial do país perde de forma vergonhosa para o Ceará no Maracanã? Como esse mesmo time é eliminado das principais competições e vê o título do Brasileirão escapar? Torcedor apoia nos momentos bons e cobra nos ruins. Contanto que não tenha agressão, eles estão no direito. Aliás, parece que surtiu efeito, já que os líderes e capitães vieram a público falar e frisar que seguem como grupo e trabalhando em prol do Rubro-Negro. Respeito quem pensa diferente, mas a pressão da torcida é essencial para todos não se esquecerem de que o Flamengo é isso: gigante e com milhões de torcedores apaixonados.





OFICIALMENTE DO VASCO

O anúncio de Benítez é mais um motivo para a torcida do Vasco se alegrar em 2021. Com a chegada de Luxemburgo e a nova diretoria já trabalhando, o meia é a cereja do bolo para a reta final da temporada. Agora Luxa terá que quebrar a cabeça pra mexer no meio. Vai tirar quem? Bruno Gomes, Juninho, Leo Gil ou Pikachu? Quero ver... Mas dizem que esse problema é bom. É mesmo. Que o Vasco se livre e ainda belisque uma vaga na Sul-Americana.

VOLTOU COM GOL E TÍTULO

Não tem jeito. Entre polêmicas, simpatia e antipatia de muitos, Neymar voltou de lesão e, como já é de costume, decidiu uma final de campeonato fazendo gol. A partida foi pela Supercopa da França, contra o Olympique de Marselha. Ele começou no banco, entrou e decretou o placar por 2 a 1 para o Paris Saint-Germain. O maior craque de uma geração inteira do Brasil continua aprontando, principalmente nos gramados.

ÚLTIMO SUSPIRO COM REUNIÃO

O novo presidente Durcesio Mello teve reunião seríssima com o elenco alvinegro. Ele cobrou comprometimento para a reta final do Brasileiro. Muitos já dão o Alvinegro como rebaixado, mas o mandatário afirmou que tem confiança no trabalho de Barroca e tentou motivar os jogadores. Fez o seu papel, pois sabe que a próxima temporada pode ser cruel. Era o cabível, já que em campo ele não entra.