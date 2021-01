Por O Dia

Publicado 15/01/2021 00:00

Sempre falei: o Fluminense foi um time de Guerreiros durante todo esse tempo em que Odair Hellmann esteve à frente. A sétima colocação do Brasileiro não é acaso. Um elenco que lutava, brigava, era organizado e jogava da mesma forma dentro e fora de casa. Depois que ele foi para o mundo árabe, isso se perdeu. A vitória contra um apático Flamengo escondeu que esse espírito de guerreiros foi se perdendo sem comando. Gosto do Marcão e do Ailton, nomes históricos no clube. Mas o Flu precisa de um técnico. Não só pela goleada acachapante por 5 a 0 para o Corinthians, mas por dois motivos. O primeiro é que, agora com o G8 do Brasileiro, o Fluminense não pode deixar a vaga escapar de jeito nenhum. Seria um banho de água fria. Segundo, que, se conseguir a classificação, a pré-Libertadores começa no dia 3 de março, uma semana após o fim do Brasileirão. Quem em uma semana vai implantar algo de diferente? Ou vai para a maior competição da América com auxiliares?

RESPOSTA À CONMEBOL

Publicidade

Antes das semifinais da Libertadores — Palmeiras x River e Santos x Boca Juniors —, a Conmebol divulgou uma arte nas redes sociais com os times argentinos caminhando para a final no Maracanã e os rivais paulistas apenas olhando. O que aconteceu? A final será entre Santos e Palmeiras, que farão a decisão no Maracanã, no dia 30. Um tapa sem luva na cara da instituição, que tem birra contra os brasileiros. Parabéns, Santos e Palmeiras. Grande fase!

Publicidade

JORGE SALGADO VAI TOMAR POSSE

Leven Siano tenta na Justiça evitar a posse de Jorge Salgado como presidente do Vasco, mas parece que não vai conseguir. Após sofrer declínio no Tribunal de Justiça do Rio, o Supremo Tribunal Federal negou a liminar de urgência do Solidariedade, com o mesmo intuito. As decisões ficam para depois do dia 20, quando Salgado toma posse. Espero que isso seja respeitado. O Vasco precisa de paz.

Publicidade

A REUNIÃO DE ROGÉRIO CENI

Publicidade

Muitas notícias saíram nos últimos dias sobre os problemas que o elenco do Flamengo tem. Até em "panelas" foi falado. O Fla e os jogadores envolvidos negaram tudo e disseram que o Rubro-Negro é uma família. O que intriga é que, após tudo isso, Ceni ficou horas conversando com o grupo todo no CT do Ninho. Será que era tudo mentira e não tinha problema? Por que tanta conversa e não tanto treino?