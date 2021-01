Por O Dia

Flamengo, Fluminense e Botafogo vêm de derrotas no Brasileiro, com peso enorme. O Rubro-Negro perdeu para o Ceará em casa e entrou em crise após notícias de que o elenco teria "panelas". A semana foi de muita conversa e apoio a Ceni. Tirando Gabigol, que não atacou o técnico, mas está insatisfeito com o banco. Craque tem que jogar. E, na realidade do Fla, ele é craque. O rival é o desesperado Goiás, que tenta sair do Z-4, mas o Fla tem obrigação de dar resposta à sua torcida. Já o Fluminense levou 5 a 0 do Corinthians e teve até coletiva de Mário Bittencourt: confirmou que Marcão fica até o fim do Brasileirão e ainda acredita na vaga para a Libertadores. O Tricolor pega o fraco Sport. Mais um com obrigação de vencer. Quem não tem obrigação, mas precisa urgentemente é o Botafogo. Parada dura contra o Santos, na Vila. Dificilmente veremos um resultado positivo, mas... A esperança é a última que morre. O Vasco pega o lanterna Coritiba, em São Januário, e vem de grande vitória sobre o Alvinegro. A rodada é de pura pressão.





CARLOS BRAZIL FICA NO VASCO

O diretor executivo da base do Vasco, Carlos Brazil, acertou sua permanência no time de São Januário. Ele é um dos grandes responsáveis pela manutenção e crescimento da base forte de que o vascaíno tanto se orgulha. Inclusive, o Gigante da Colina venceu recentemente a Copa do Brasil e o Carioca sub-20. Além disso, a maior fonte de esperança dos profissionais está vindo da base. Mais uma medida importante para a gestão de Jorge Salgado.

GOLEADA HISTÓRICA

Se, no sub-20, o Flamengo eliminou o Fluminense do Brasileiro, no sub-17 a situação foi bem diferente. Pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil da categoria, o Tricolor aplicou uma sonora goleada por 6 a 1. Isso mesmo: 6 a 1 para o time das Laranjeiras. E o jogo foi realizado na Gávea. Dizem que essa categoria do Flu promete revelar muitos craques em breve. E o Tricolor está precisando.

POR MIM, VOCÊ NUNCA PARARIA

Neymar deu entrevista à revista inglesa "Gaffer" e disse: " Uma vez, cheguei ao ponto de perguntar para mim se deveria continuar jogando, já que as pessoas não gostam. Eu ia para casa com a cabeça quente e então lembrava de tudo que fiz para chegar até aqui". Neymar é um maiores craques que já nasceram no Brasil. Entendo quem não gosta dele pessoalmente, mas nunca façam ele parar de jogar. O gênio deveria ser eterno. E Neymar é um deles.