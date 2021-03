Por O Dia

Publicado 11/03/2021 00:00

A CBF se reuniu com diversos clubes, desde a Série A até a Série D, e decidiu junto a eles que a bola vai continuar rolando no Brasil, mesmo com a pandemia do coronavírus, que registrou recordes de mortes nesta semana (2.286 óbitos). A CBF e as instituições entendem que os protocolos adotados são eficazes e, com a discussão diária sobre as medidas, só têm a melhorar. A Fenafap (Sindicato Nacional dos Atletas) apresentou uma pesquisa que mostra que 80% dos atletas de futebol do Brasil confiam nos protocolos. A preocupação maior fica com os funcionários que trabalham ao redor dos atletas, já que os jogadores são constantemente testados e nenhum caso gravíssimo foi detectado nos atores principais do jogo. Todos concordaram em tomar medidas melhores para proteger os que fazem o futebol continuar sendo jogado. Sou a favor de continuar. Se tem um meio que está sendo pioneiro nas atitudes relacionadas à segurança é o futebol. Tem tanta coisa mais preocupante funcionando, por que o esporte tem que parar? Há muitos que dependem do futebol para sobreviver. A bola tem que continuar rolando.





PROCESSO DO REI

Publicidade

Há mais de 10 anos, através de sua empresa Pelé Sports e Marketing LTDA, o Rei Pelé processou o Flamengo e pede quantia de cerca de 20 milhões de dólares por conta dos direitos de transmissão da antiga Supercopa dos Campeões da Libertadores da América. Conversei com pessoas que defenderam o Rubro-Negro, que me disseram que Pelé perdeu a ação após muita luta. Com o movimento de tornar o nome do Maracanã em Rei Pelé, começam a surgir notícias como essa e que o torcedor comum pouco tem acesso. Pelé é Rei. Mas o Maracanã é o Maracanã.

Publicidade

BENÍTEZ DE SAÍDA? BOM PARA O VASCO

Elogiei esse jogador, principalmente no aspecto técnico. Mas Benítez deu uma esperança ao torcedor que não pôde entregar por conta do quesito físico. Apesar da habilidade, desfalcou o Vasco em jogos importantes (como no do rebaixamento) e nunca se mostrou 100% na passagem pelo Gigante. O São Paulo quer o camisa 10. Bom para o Vasco. Com o salário do argentino, o clube pode buscar alguém que valha pela técnica e jogue com frequência. Série B não é moleza...

Publicidade

COMPLICOU, FRED...

Publicidade

O Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem decidiu, após longo imbróglio envolvendo Fred, Atlético-MG e Cruzeiro, que o atacante terá que pagar cerca de R$ 18 milhões ao Galo pela transferência direta à Raposa. Isso no quesito "arbitral". Na Justiça Trabalhista, Fred não aceitou a derrota e entrou com ação cobrando R$ 2 milhões do Galo. O caso deve ir até última instância e veremos mais capítulos.