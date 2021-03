Marquinhos Gabriel comemora após abrir o placar para o Vasco Célio Messias/Uai Foto/Estadão Conteúdo

Por Edílson Silva

Publicado 19/03/2021 08:00

O Vasco conseguiu se classificar na primeira fase da Copa do Brasil, contra a Caldense, invicta no Campeonato Mineiro, e arrecadou R$ 675 mil com a ida à segunda fase. Claro que estamos falando de um time que faz parte da Série D do Brasileirão, mas todos estavam receosos porque a equipe da casa já havia vencido Cruzeiro e América-MG em 2021.

E o que vimos no primeiro tempo foi um Vasco controlando a partida, atacando e tendo um papel tático crucial na montagem e recuperação das jogadas. Marcelo Cabo, que não para de falar um minuto, orientava os seus comandados de forma técnica. Não era um "vamos, vamos" como estamos habituados a ouvir. Falava sobre pressão na linha de marcação, orientava os pontas para fazerem o facão e o Cruz-Maltino teve diversas chances, apesar do placar magro e Germán Cano ter ficado no banco por não estar 100% fisicamente.

Publicidade

O gol foi marcado por Marquinho Gabriel, reforço para a temporada e que contou com a sorte na cobrança de falta. Aliás, sorte é do jogo e que bom que, mesmo sendo um 1 a 1 no suor, o Gigante da Colina seguiu vivo. Resultado para abrir o olho porque agora é a vez da Tombense na segunda-fase e ainda há a luta para se classificar no Cariocão.







ESSA EU NUNCA VI

Publicidade

Eu já vi muro sendo pichado por conta de protesto. Já vi muro de rival sendo zoado por outros rivais. Mas muro da sede do clube, atual campeão brasileiro, ser pichado pedindo contratação de jogador... Essa foi a primeira vez. As paredes da Gávea foram vandalizadas e os responsáveis pediram a contratação do lateral-direito Rafinha, ídolo do clube. Tudo bem que a história do jogador é magnífica, mas não há chance de aprovação com uma atitude que só prejudica um patrimônio do Flamengo. Haja paciência. E noção.







PARALISOU

Publicidade

Os estaduais de São Paulo e Minas Gerais pararam por conta da crise de saúde provocada, mais um vez, pelo coronavírus. O Brasil, infelizmente, ainda tem sofrido gravemente e, mesmo com uma parte da população sendo vacinada, o vírus ainda está fazendo o país perder muita gente na luta contra a doença. É por isso que os governos desses estados, em situação alarmante, também resolveram paralisar a bola, mesmo contra a vontade da Federeção Paulista de Futebol. Isso ainda vai dar o que falar...







QUE GOLAÇO DO VOLTAÇO

Publicidade

Alef Manga. Esse foi o nome da fera que marcou o primeiro gol da vitória por 3 a 0 do Volta Redonda contra o Castanhal-PA, pela Copa do Brasil. O atacante recebeu, deu uma linda caneta, chapelou o goleiro e ainda cravou. É pintura para ver e rever. Aliás, o Voltaço avançou na Copa do Brasil e ainda garantiu mais 675 mil reais para os cofres do clube. Grande fase do líder do Cariocão!