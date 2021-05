Rodrigo Caio ainda não conseguiu voltar a jogar com frequência Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 00:00

A pandemia do coronavírus segue atingindo todas as esferas do Brasil: política, financeira, familiar e, obviamente, esportiva. O futebol segue com o calendário apertado e isso se agrava quando falamos de times que disputam várias competições, casos de Flamengo e Palmeiras, os dois grandes campeões do Brasil na temporada passada. E isso continua refletindo na questão física dos atletas. Rodrigo Caio ainda não conseguiu voltar a jogar com frequência e é um problema para o Flamengo desde o ano passado. Diego Alves é outro que atuou menos do que o esperado em 2020 e, vivendo ótima fase em 2021, teve uma nova lesão muscular. Renê sentiu um desconforto e não deve enfrentar o Volta Redonda. Gérson e Gabigol já tiveram problemas na temporada. O que fica na cabeça do torcedor rubro-negro é o medo que esses problemas perdurem e prejudiquem a ótima temporada que o Flamengo vem fazendo. Apesar do elenco, todo time do mundo sofre com desfalques e a gente espera que não seja o caso do Rubro-Negro em um ano tão complicado e cheio.





Publicidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS

O presidente Jorge Salgado e sua diretoria completaram, no dia 3 de maio, 100 dias à frente do Vasco. A nova gestão realizou coisas importantes, como o pagamento de cinco folhas salariais, inclusive duas sendo da gestão anterior, além de uma aproximação maior com o torcedores e sócios. A profissionalização do futebol foi o mais importante com Alexandre Pássaro, mas a prestação de contas limpas, em um cenário ruim, é para se destacar. Hora de se reconstruir.

Publicidade

POUCOS NOTAM A ENTREGA

Éverton Ribeiro, Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Publicidade

Éverton Ribeiro não estava fazendo uma grande temporada em 2021. Mas poucos repararam foi que a função do meia, principalmente na parte tática, mudou bastante com a alteração de Arão. Agora o volante está atuando na zaga, o que faz o craque do Flamengo ter mais responsabilidades defensivas. Contra a LDU, jogou mais solto e desempenhou tudo aquilo que estamos acostumados. Mas a entrega dele nunca mudou.

Publicidade

FEZ CERTO OU DEVERIA VENDER?

Matheus Nascimento sempre foi promessa da base do Botafogo. Pela escassez de atletas no Alvinegro, ele ganha cada vez mais espaço aos 17 anos. Agora, com o CEO falando que, se fosse uma empresa, o Botafogo já teria acabado, é possível recusar uma proposta de mais de R$ 150 milhões por um atleta que nem se formou? Prefiro não acreditar nisso. Se a diretoria tomou essa decisão, errou muito.