Na torcida para que Honda reforce logo o time alvinegro

Após a frustração pela negociação com o volante Yaya Touré, o nome do japonês Honda voltou a ficar em evidência no Botafogo. Às vésperas do clássico diante do Flamengo, sábado, às 18h, no Maracanã, pela segunda rodada da Taça Rio, a comissão técnica ainda estuda a possibilidade de promover a estreia do astro asiático diante do arquirrival ou adiá-la para a próxima quarta-feira, contra o Paraná, pela Copa do Brasil.

No que depender da vontade do lateral-esquerdo Danilo Barcelos, que tem visto de perto a adaptação de Honda ao futebol brasileiro, o camisa 4 deverá estar logo em campo.

"Ele está melhorando no dia a dia. Está conseguindo falar algumas palavras (em português) e pergunta sempre. Ele já fala muitas palavras do nosso idioma, sempre pergunta quando não entende e fica repetindo. Um baita cara, extremamente concentrado. Prazeroso treinar com o Honda. Queremos vê-lo logo em campo, pois vai acrescentar muito ao nosso time", elogiou Danilo.

O Comitê de Gestão do Alvinegro irá se reunir hoje e, entre os assuntos discutidos, estará em pauta a estreia de Honda. O clube ainda aguarda o sorteio dos mandos de campo da terceira fase da Copa do Brasil, quando o Glorioso terá pela frente o Paraná. Assim como o encontro dos dirigentes, o sorteio também será hoje, às 15h, na sede da CBF.

Caso a primeira partida seja no Estádio Nilton Santos (dia 11), Honda fará a estreia na Copa do Brasil. No entanto, se for no Paraná, aumenta a possibilidade de o craque atuar apenas no dia 15 de março, contra o Bangu, no Niltão, diante da torcida alvinegra.

Honda não disputa uma partida oficial desde dezembro, ainda pelo Vitesse, da Holanda. Apesar disso, ele chegou em boas condições físicas ao Glorioso.