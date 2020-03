Representantes de Jorge Jesus chegam ao Rio para conversar com o Flamengo sobre a renovação de contrato do treinador

O Flamengo e o técnico Jorge Jesus esperaram até onde puderam para negociar a renovação de contrato. O atual vínculo chega ao fim em maio, e as partes entendem que agora é o momento para que tentem resolver a pendência. Para ajudar nas conversas, os representantes do português estão no Rio de Janeiro para tratar com a diretoria rubro-negra.

Existe o interesse mútuo, mas os agentes de Jesus entendem que precisam chegar a um acordo com o Flamengo "sobre tudo" o que envolve acerto salarial, novo tempo de contrato, cláusulas e bonificações por títulos. No entanto, na concepção das pessoas que tomam conta da carreira do português, há fatores que não são tangíveis, mas tão importantes quanto.

Eles fazem questão de citar o retorno que o clube teve desde a chegada do treinador, não só em títulos, mas em receitas, valorização da marca e, principalmente, dos ativos. Todos esses elementos serão levados em consideração nas conversas.

O Flamengo vê a renovação de contrato do treinador como uma continuidade do projeto 'rumo ao bi mundial'. A ideia nos bastidores é oferecer um vínculo até dezembro de 2021 e há muito otimismo para um final feliz.

Recentemente, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, "jogou a pressão" para o lado do técnico e confirmou que a conversa ficaria para "depois do jogo da Libertadores" (o dirigente se referia à estreia na competição).

"A partir de depois do jogo da Libertadores, a gente vai começar a conversar. A relação é boa, só que agora começa a ter uma decisão. O Flamengo está muito tranquilo, Jesus sempre se diz feliz aqui. Vamos aguardar", destacou Braz.

O treinador, após a conquista do título da Recopa, deixou claro que designou que seus agentes fiquem no comando da situação para depois dar a palavra final.