Flamengo: Bruno Henrique e Rodrigo iniciam trabalho de transição

O atacante Bruno Henrique e o zagueiro Rodrigo Caio, que se recuperam de lesão no joelho direito e no adutor da coxa esquerda, respectivamente, vão iniciar o trabalho de transição no campo nesta quinta-feira. Os dois se machucaram no jogo de ida da final da Recopa, contra o Del Valle, no dia 19 de fevereiro. Deste então, ambos fazem tratamento intensivo se recuperarem o quanto antes.

O próximo jogo do Flamengo é contra o Botafogo, sábado, no Maracanã, às 18h, pela segunda rodada da Taça Rio, e Bruno Henrique e Rodrigo Caio dificilmente estarão à disposição. O que tem mais chance é o atacante, que evoluiu bem nos últimos dias. O zagueiro ainda tem dificuldades para fazer alguns movimentos e requer mais cuidado.

Bruno Henrique, inclusive, esteve na Gávea, na última terça-feira, para buscar camisas do Flamengo que tem direito em contrato. O atacante, segundo apurou a reportagem, caminhava normalmente, tirou fotos com funcionários e revelou que há chances de estar apto para pegar o Botafogo.

Bruno Henrique esteve na Gávea, na companhia do agente, para pegar camisas do Flamengo que tem direito em contrato. O atacante tirou foto com funcionários e, entre um papo e outro, disse que acredita estar apto para pegar o Botafogo, pois iniciou o trabalho de transição. #ODia — Venê Casagrande (@venecasagrande) March 4, 2020

A tendência é que Bruno Henrique e Rodrigo Caio fiquem prontos para entrar em campo na próxima quarta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, no Maracanã, às 21h30, pela segunda rodada da Libertadores.