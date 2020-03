Com show de Everton Ribeiro, Flamengo estreia com vitória na Libertadores

Barraquilla - Ninguém consegue parar o Flamengo na América do Sul. Defendendo o título da Libertadores, o Rubro-Negro iniciou a caminhada rumo ao tricampeonato com vitória por 2 a 1 sobre o Junior Barranquilla, da Colômbia, mesmo desfalcado de quatro titulares. Pela primeira vez no ano, não teve gol do Gabigol, mas Everton Ribeiro, duas vezes, garantiu o triunfo do time de Jorge Jesus — Teo Gutiérrez descontou.

Agora como time a ser batido no continente, o Mais Querido era também uma atração para os colombianos. Prova disso é que, Gabigol, ídolo da garotada, fez um jovem torcedor adversário ir às lágrimas ao presenteá-lo com a camisa que usou no aquecimento. O menino até vestiu o uniforme antes da bola rolar.

E a pressão do favoritismo ganhou um alívio logo aos seis minutos de jogo. Vitinho lançou Arrascaeta pela esquerda, e o uruguaio tocou na medida para Everton Ribeiro, de primeira, inaugurar o placar. Parecia que seria mais um show rubro-negro, mas o time não vivia a sua melhor noite.

Atrapalhada também pela arbitragem confusa do venezuelano Alexis Herrera, que ignorou cotovelada de Teo Gutiérrez em Filipe Luís, a partida virou um festival de entradas duras e ganhou contornos dramáticos. O nervosismo Diego Alves precisou fazer pelo menos três grandes defesas, uma delas após vacilo de Gerson na entrada da área.

Para provar que o Flamengo continua voando alto em 2020, Jorge Jesus decidiu promover a estreia de Michael, uma das novidades em relação ao ano passado, na competição continental. E o resultado veio depressa. Gabigol lançou o recém-contratado em velocidade, e ele passou para Everton Ribeiro, com categoria, encobrir o goleiro e decretar a vitória.

Já no apagar das luzes, Teo Gutiérrez ainda diminuiu para os colombianos, mas nem deu tempo para o jogo recomeçar.

Felicidade geral dos rubro-negros e decepção em dose dupla para os colombianos, que, além de lamentarem a derrota do Junior Barranquilla, viram Gabigol passar em branco pela primeira vez na temporada. Mas nem o triunfo sobre o time da casa diminuiu a idolatria artilheiro. Após apito final, um jovem torcedor invadiu o campo para abraçar o atacante e saiu com a camisa do jogo como presente.