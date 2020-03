Imprensa internacional destaca atitude de Gabigol ao presentear torcedor que invadiu campo

Rio - A vitória do Flamengo por 2 a 1 fora de casa diante do Junior Barranquilla foi marcado pela bela atuação de Éverton Ribeiro. No entanto, Gabigol também se destacou pelo golaço fora das quatro linhas. O atacante entregou a camisa e a chuteira que usava para um jovem torcedor do vemelho e branco que invadiu o campo com o objetivo de abraçá-lo. Em seguida, foi aplaudido pelo público na arquibancada.

"Gabigol hj não é apenas um ídolo no Brasil, é um ídolo no continente" pic.twitter.com/DKB5RKQLJt — FLAMENGO MINHA PAIXÃO! (@FlaePaixao) March 5, 2020 "Grande gesto de Gabigol", destacou o diário argentino "Olé". Na reportagem, o jornal ressalta que o torcedor "jamais irá esquecer este momento".

Já o portal colombiano "El Heraldo", informa que "os seguranças tentaram retirar o menino a força do campo, mas o atacante do Mengão interveio e então lhe deu a camisa e a chuteira com os quais brincou ontem à noite no 'Metro'". O jornal descreveu a cena como "um ato de rebeldia que teve o prêmio esperado".



Após o jogo, Gabigol fez uma postagem em uma rede social agradecendo pelo carinho que recebeu dos torcedores colombianos. "Muito obrigado a todos os fãs do Junior Barranquilla pelo carinho. Eu me senti muito orgulhoso e feliz, principalmente por causa do amor que recebi das crianças", escreveu Gabigol.