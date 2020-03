Zico pede Gabigol como titular da Seleção: 'Ninguém está jogando mais do que ele'

Rio - A grande fase de Gabigol tem encantado Zico. Em entrevista ao "Fox Sports", o maior ídolo do Flamengo rasgou elogios ao atual camisa 9 e afirmou que, ao seu ver, ele merece uma chance como titular seleção brasileira.

"Eu sempre defendi que deve ir para a seleção quem está melhor no momento. Acho que no Brasil ninguém está melhor que o Gabigol. Então, não seria nada de mais se ele assumisse logo a titularidade. Hoje, você tem o Gabriel Jesus, reserva do City, e o Firmino, que é titular do Liverpool, mas joga com outra característica na seleção. Se for pra ser reserva do Firmino, até entendo, mas acho que ele é o melhor em atividade agora", disse o Galinho.

O técnico Tite irá realizar a primeira convocação do ano nesta sexta-feira, às 11 hrs, para as primeiras rodadas das eliminatórias, contra Bolívia, em Recife, no dia 27 deste mês, e contra o Peru, em Lima, dia 31. Além de Gabigol, outros nomes do Flamengo, como Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Éverton Ribeiro e Gerson também estão na mira do treinador.