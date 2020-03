Michael encanta Jorge Jesus e cai nas graças do treinador do Flamengo

Michael chegou ao Flamengo com o peso de ter sido eleito a revelação do Campeonato Brasileiro 2019. Mesmo assim, muitos torcedores ainda estavam com um pé atrás para saber se o atacante conseguiria vingar com a camisa rubro-negra. Depois de oito jogos e 32 dias, a desconfiança por parte da torcida diminuiu muito, e o jovem começa a cair nas graças dos rubro-negros e do técnico Jorge Jesus.

Embora seja reserva, Michael tem sido uma espécie de 'carta na manga' para o comandante. Das oito vezes em que entrou em campo, Michael começou jogando apenas duas vezes.

Ao todo, segundo o site 'Footstats', são 296 minutos disputados, um gol marcado e duas assistências, sendo uma delas na vitória do Flamengo sobre o Junior Barranquilla, na estreia da Libertadores, que lhe rendeu elogios do treinador. Após o duelo, Jorge Jesus não escondeu a satisfação com as atuações do camisa 19 e revelou que está "encantado" com o atacante.

"O Michael é um jogador estratégico. Esperamos o momento para lançá-lo no jogo. Disse para não jogar só aberto, porque facilita a marcação. Assim saiu o lance do gol. Ele é muito importante para o time, começando ou entrando no jogo. Estamos encantados com ele", disse Jesus.

EVOLUÇÃO TÁTICA

No dia a dia, Jorge Jesus tem dado uma atenção especial a Michael. O treinador tem ajudado o atacante a evoluir a parte tática, principalmente quando o Flamengo está sem a bola. Tem sido comum ver o Mister conversando ao pé do ouvido com o jovem. Nos bastidores, há quem diga que o português 'abraçou' o atacante para ensiná-lo o que 'é futebol de verdade'.

Parece que as aulas de Jesus têm dado certo, e a tendência é o Flamengo tirar proveito das lições diárias que Michael tem recebido do comandante rubro-negro.