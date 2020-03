Estreia de Honda já tem data marcada

O momento mais aguardado pela torcida alvinegra em 2020 já tem data, hora e local para acontecer: a estreia do apoiador japonês Keisuke Honda será na próxima terça-feira, às 19h30, no Estádio Nilton Santos, contra o Paraná, no compromisso de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Ontem, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, o sorteio dos mandos de campo colocou o Glorioso para abrir o confronto contra os paranaenses, decisão que era aguardada pela diretoria para definir a estreia do camisa 4. A partida de volta, na Vila Capanema, será realizada no dia 18 ou 19 de março.

Outro que deve voltar a campo em breve é o atacante Pedro Raul, fora das atividades com bola desde o dia 19 de fevereiro, quando o Botafogo eliminou o Náutico, nos Aflitos, na segunda fase da Copa do Brasil. Artilheiro da equipe na temporada, com três gols, ele regressou aos treinos com o grupo ontem, no Estádio Nilton Santos, mas, devido ao tempo em que ficou afastado, tem presença incerta no clássico com o Flamengo, amanhã, às 18h, no Maracanã.

Se a ausência de Pedro Raul for confirmada, o técnico Paulo Autuori tem para a posição os atacantes Igor Cássio e Rafael Navarro. O primeiro larga na frente na briga pela vaga entre os titulares por ter atuado mais vezes na equipe principal.

Ralf é oferecido

Fora dos planos do Corinthians, o volante Ralf, de 35 anos, foi oferecido ao Botafogo. Apesar de o jogador não agradar a boa parte dos dirigentes, seu nome será levado para avaliação da comissão técnica. Além do peso da idade e do momento ruim dentro de campo, os vencimentos de Ralf no Timão, em carteira, eram na casa dos R$ 400 mil, valor considerado fora da realidade do Alvinegro.