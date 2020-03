Jorge Jesus revela ter deixado de lado sonho de dirigir Real e Barcelona: 'Nem se eu ganhar o Mundial'

Rio - O treinador Jorge Jesus abriu o seu coração em entrevista a um canal de TV português e falou sobre o seu futuro no futebol. Na opinião dele, a possibilidade de assumir o comando de Barcelona e Real Madrid se tornou bem complicado.

"Por isso, saindo de um dos maiores clubes do mundo só posso voltar a Portugal. Nem que ganhe novamente a Libertadores ou seja campeão do mundo, aquelas duas equipes (Real Madrid e Barcelona) que destaco como as de sonho... não se vai realizar. Por tanto, tudo o resto a mim pouco me diz", afirmou em entrevista ao canal luso "Sport TV+".

Jorge Jesus tem contrato com o Flamengo até o meio desde ano. O Rubro-negro negocia e deseja renovar esse vínculo até o término de 2021.