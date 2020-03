Comentarista compara Jorge Jesus a Zidane: 'Treinador do Flamengo é mais estrategista'

Rio - O bom momento de Jorge Jesus no Flamengo faz com que o português não seja comparado mais com treinadores do futebol brasileiro, mas sim com nomes da Europa. Na opinião de Vítor Birner, comentarista da ESPN Brasil, o técnico do Rubro-negro tem um perfil mais estrategista que o de Zidane.

"Não vejo o Zidane como estrategista melhor que o Jorge Jesus no jeito de armar dinâmicas de jogo. Acho a dinâmica de jogo do Flamengo mais legal que a do Real Madrid hoje. São jogadores diferentes e não estou discutindo a qualidade individual deles. O Madrid poderia produzir um jogo diferente. Acho que o incômodo do Jorge Jesus em não poder treinar esses times é por ter convicção de que poderia pegar esses times e fazer algo que eles não têm feito", declarou.

Zidane ainda é um treinador com carreira relativamente curta no futebol. Ele conquistou três títulos de Liga dos Campeões sob o comando do Real Madrid. Jorge Jesus está há menos de um ano no Flamengo e conquistou um Brasileiro, uma Libertadores, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Taça Guanabara.