Ferj altera data de partida e convocados do Flamengo poderão atuar contra o Bangu

Rio - A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou, na manhã desta sexta-feira, que irá antecipar a data da partida entre Flamengo e Bangu, antes marcada para o próximo dia 23, para o dia 22.

Sendo assim, o trio de jogadores rubro-negros convocados por Tite, composto por Bruno Henrique, Éverton Ribeiro e Gabigol, estará apto a atuar. A apresentação à Seleção será no dia 23, em Recife.

Os jogadores do Flamengo estarão à disposição da seleção brasileira nos jogos contra a Bolívia, no dia 27, na Arena Pernambuco, e contra o Peru, no dia 31, em Lima.