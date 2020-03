Renato Augusto, do Beijing Guoan, usa as estruturas do Flamengo para manter a forma física

Rio - O meia Renato Augusto, do Beijing Guoan, está no Rio de Janeiro enquanto o campeonato chinês está paralisado por conta da síndrome do Coronavirus. Para manter a forma física, o jogador, que é cria das categorias de base do Flamengo, está usando as estruturas do Rubro-Negro carioca.



Renato Augusto foi visto por fontes da reportagem nos três últimos dias no Centro de Treinamento Ninho do Urubu. Recentemente, Jô, atacante do Nagoya Grampus, também usou o CT do Flamengo durante três semanas para se recuperar de uma contusão no joelho.



As estruturas do Flamengo são consideradas de alto nível e impressiona jogadores não só fo atual elenco, mas também quem visita.