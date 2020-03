Casagrande considera não convocação de jogador do Flamengo por Tite como 'absurda'

Rio - O treinador Tite convocou três jogadores do Flamengo para a seleção brasileira, porém, uma ausência foi sentida. O meia Gerson não esteve na lista do treinador. A decisão foi criticado pelo comentarista do Grupo Globo, Walter Casagrande.

"Acho que a não convocação do Gerson foi uma decisão absurda do Tite. Ele vem se destacando em uma posição em que a Seleção precisa", afirmou o ex-jogador do Corinthians.

Tite convocou o apoiador Everton Ribeiro e os atacantes Bruno Henrique e Gabigol para os primeiros jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.