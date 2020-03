Edmundo critica não convocação de Gerson: 'Acho que os melhores tem que estar na Seleção'

Rio - O ex-jogador e comentarista esportivo Edmundo criticou a falta de um nome no meio-campo convocado por Tite, treinador da Seleção Brasileira. O volante Gerson, do Flamengo, foi uma das ausências mais reclamadas pelos torcedores na internet e Edmundo classificou a escolhe do comandante da "Amarelinha" como "surpresa".



"Surpresa é o Gerson não constar nem na lista principal nem na Sub-23. Pode ter a ver com a recusa dele para não disputar o Pré-Olímpico. Coisas do futebol brasileiro. Não concordo. Acho que os melhores tem que estar na Seleção. Acho que deveria estar na lista do Tite e não pode ser penalizado por não estar", reclamou o ex-jogador.



O dirigente da CBF e ex-atleta Juninho Paulista alegou, no início deste ano, que atletas que negam a Seleção podem ser reavaliados pela atitude. Na ocasião, o jogador optou por não se apresentar ao Pré-Olímpico, na Colômbia, por estar em um longo período sem férias.



Juninho comentou a declaração durante a convocação, nesta sexta-feira, e negou que a frase seja sobre Gerson, mas para todos os atletas observados. Nas redes, os torcedores concordaram com Edmundo.