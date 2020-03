Gabigol e Everton Ribeiro prometem 'dancinha do Babu' em comemoração: 'Vai ser bom demais'

Vai ser bom demais hahahahaha https://t.co/5YD7btQa4p — Gabriel Barbosa (@gabigol) March 5, 2020

Rio - Participante do Big Brother Brasil, Babu Santana entrou nos assuntos mais falados da semana no Twitter. O motivo foi a declaração de que achava que o atacante Gabriel Barbosa não havia permanecido no Flamengo. Os torcedores, então, pediram, e o jogador rubro-negro prometeu vai fazer a 'dancinha do Babu' ao comemorar o próximo gol.Babu foi confinado antes do desfecho da novela entre o atacante e o Flamengo. Gabigol já havia pedido, no início da semana, que Tiago Leifert, apresentador do 'BBB', avisasse ao participante sobre a permanência no clube. Everton Ribeiro também atendeu aos pedidos dos torcedores do Fla, e deve se juntar a Gabigol na comemoração.